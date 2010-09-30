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Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Ювентус
Манчестер Сити - Ювентус: обзор матча 30 сентября 2010
Манчестер Сити
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
37'
А. Джонсон
11'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Ювентус
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Ф. Мело
️️️️
М. Красич
Замена
Д. Сильва
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
З. Грыгера
Замена
М. Мотта
️️️️
П. Де Челье
Замена
С. Пепе
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Д. Боята
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
М. Красич
ГОЛ! 1:1!
А. Джонсон
Пас отдал
Я. Туре
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Яквинта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
11
Адам Джонсон
АП
42
Яя Туре
ПП
32
Карлос Тевес
(К)
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
55
Хорхе Мартинес
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Жо
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
17
Боатенг
18
Бэрри
0
Виейра
42
Туре
11
Джонсон
25
Адебайор
32
Тевес
4-4-2
13
Маннингер
26
Грыгера
19
Бонуччи
14
Кьеллини
29
Де Челье
17
Красич
10
Маркизио
22
Сиссоко
55
Мартинес
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
5
Сабалета
28
Боята
28
Боята
5
Сабалета
17
Боатенг
20
Милнер
20
Милнер
17
Боатенг
25
Адебайор
21
Сильва
21
Сильва
25
Адебайор
29
Де Челье
16
Мотта
16
Мотта
29
Де Челье
55
Мартинес
3
Пепе
3
Пепе
55
Мартинес
17
Красич
30
Мело
30
Мело
17
Красич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ювентус
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Манчестер Сити - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар
Хон Нуньес Фернандес (оба - Испания)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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