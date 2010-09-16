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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Атлетико
Арис - Атлетико: обзор матча 16 сентября 2010
Арис
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
59'
Хавито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Атлетико
Желтая карточка
К. Вангели
Замена
К. Каснаферис
️️️️
К. Руис
Замена
М. Суарес
️️️️
И. Камачо
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
К. Руис
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ф. Мерида
ГОЛ! 1:0!
Хавито
Желтая карточка
А. Лопес
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Приттас
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Мерида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Коке
ВР
16
Мичел
ЛЗ
9
Роналдо
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
7
Константинос Мендринос
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
9
Хавито
ЦФ
11
Карлос Руис
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
8
Фран Мерида
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Арис
25
Хуанма
ВР
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-2
13
Сифакис
16
Мичел
32
Вангели
24
Лазаридис
9
Роналдо
7
Мендринос
91
Фати
55
Приттас
11
Руис
9
Хавито
4-4-2
43
Де Хеа
20
Валера
2
Годин
18
Домингес
3
Лопес
8
Мерида
4
Камачо
5
Тиагу
20
Симау
10
Форлан
14
Гарсия
11
Руис
17
Каснаферис
17
Каснаферис
11
Руис
4
Камачо
4
Суарес
4
Суарес
4
Камачо
8
Мерида
19
Рейес
19
Рейес
8
Мерида
14
Гарсия
19
Коста
19
Коста
14
Гарсия
Остались в запасе
Арис
Атлетико
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
25
Хуанма
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Эктор Купер
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
25
Хуанма
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Арис - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Клеантис Викелидис
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