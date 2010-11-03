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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 03 ноября 2010
Шахтер
03.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
29'
Д. Чигринский
45'
Эдуардо
10'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Арсенал
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Р. Рац
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Д. Коста
️️️️
Жадсон
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
А. Тейшейра
️️️️
А. Гай
Замена
К. Вела
️️️️
К. Истмонд
Желтая карточка
А. Гай
ГОЛ! 2:1!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Срна
Травма
Н. Бендтнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Чигринский
Пас отдал
Жадсон
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Т. Хюбшман
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
19
Гай
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
9
Эдуардо
4
Адриано
4-2-3-1
22
Фабиански
27
Эбуэ
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Клиши
10
Уилшир
6
Истмонд
32
Уолкотт
10
Росицки
14
Насри
32
Бендтнер
19
Гай
11
Тейшейра
11
Тейшейра
19
Гай
10
Жадсон
11
Коста
11
Коста
10
Жадсон
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
32
Уолкотт
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
32
Уолкотт
32
Бендтнер
27
Шамах
27
Шамах
32
Бендтнер
6
Истмонд
10
Вела
10
Вела
6
Истмонд
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Шахтер - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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