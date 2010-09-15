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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Рома
Бавария - Рома: обзор матча 15 сентября 2010
Бавария
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Рома
78'
Т. Мюллер
83'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Рома
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Замена
Д. Праньич
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Замена
М. Клозе
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
26
Контенто
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
6
ван Боммел
34
Алтынтоп
13
Мюллер
40
Олич
4-4-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
4
Жуан
20
Рози
20
Перротта
16
Де Росси
7
Писарро
4
Бриги
10
Тотти
22
Боррьелло
13
Мюллер
32
Праньич
32
Праньич
13
Мюллер
34
Алтынтоп
11
Клозе
11
Клозе
34
Алтынтоп
40
Олич
27
Гомес
27
Гомес
40
Олич
10
Тотти
7
Менез
7
Менез
10
Тотти
Остались в запасе
Бавария
Рома
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Бавария - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Стадион:
Альянц Арена
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