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Расписание матчей
Украина - Нидерланды
Украина - Нидерланды: обзор матча 11 августа 2010
Украина
11.08.2010, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нидерланды
74'
А. Алиев
73'
Д. Ленс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Нидерланды
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Д. Олейник
Замена
Г. Ловенс
️️️️
Д. Брума
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Федецкий
ГОЛ! 1:1!
А. Алиев
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Замена
Р. Беренс
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Л. Фер
️️️️
С. Де Йонг
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Шевченко
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Воронин
Замена
Э. Питерс
️️️️
В. Анита
Замена
Х. Мадуро
️️️️
В. Брама
Замена
В. Кобин
️️️️
Р. Ротань
Травма
Р. Ротань
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Александр Алиев
АП
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
2
Дирк Марселлис
ПЗ
4
Вут Брама
ОП
7
Джермейн Ленс
ЦП
8
Тео Янссен
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЛФ
19
Сим Де Йонг
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
16
Евгений Чеберячко
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Нидерланды
16
Пит Велтхуйзен
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
14
Гленн Ловенс
ЦЗ
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Лерой Фер
ОП
18
Рой Беренс
ЦП
4-1-1-2-2
12
Пятов
2
Романчук
5
Чигринский
20
Ракицкий
17
Федецкий
4
Тимощук
14
Ротань
10
Коноплянка
8
Алиев
10
Воронин
7
Шевченко
4-1-2-3
22
Ворм
2
Марселлис
13
Брума
0
Влаар
6
Анита
4
Брама
7
Ленс
8
Янссен
9
ван Вольфсвинкел
19
Де Йонг
20
Эмануэльсон
Олейник
16
Чеберячко
16
Чеберячко
Олейник
14
Ротань
14
Кобин
14
Кобин
14
Ротань
17
Федецкий
21
Олейник
21
Олейник
17
Федецкий
7
Шевченко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Шевченко
10
Воронин
15
Милевский
15
Милевский
10
Воронин
6
Анита
0
Питерс
0
Питерс
6
Анита
13
Брума
14
Ловенс
14
Ловенс
13
Брума
4
Брама
15
Мадуро
15
Мадуро
4
Брама
19
Де Йонг
18
Фер
18
Фер
19
Де Йонг
9
ван Вольфсвинкел
18
Беренс
18
Беренс
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Украина
Нидерланды
23
Андрей Дикань
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
16
Пит Велтхуйзен
ВР
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Остались в запасе
16
Пит Велтхуйзен
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Украина - Нидерланды
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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