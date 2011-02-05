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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 05 февраля 2011
Кальяри
05.02.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
51'
Р. Аквафреска
20'
А. Матри
74'
А. Матри
84'
Л. Тони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
ГОЛ! 1:3!
Л. Тони
Пас отдал
А. Барцальи
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ! 1:2!
А. Матри
Пас отдал
Д. Кьеллини
Замена
Л. Тони
️️️️
К. Маркизио
Замена
Нене
️️️️
А. Лаццари
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Л. Ариаудо
ГОЛ! 1:1!
Р. Аквафреска
Пас отдал
А. Коссу
+2
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Д. Бьондини
Замена
С. Миссироли
️️️️
Р. Наингголан
Травма
Р. Наингголан
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
М. Красич
Желтая карточка
Д. Конти
18'
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
А. Агостини
15'
Травма
А. Агостини
14'
Желтая карточка
М. Красич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
10
Андреа Лаццари
ЛФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
7
Андреа Коссу
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
10
Лаццари
99
Аквафреска
7
Коссу
4-1-3-2
1
Буффон
4
Соренсен
19
Бонуччи
15
Барцальи
14
Кьеллини
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
21
Матри
55
Мартинес
33
Агостини
15
Ариаудо
15
Ариаудо
33
Агостини
44
Наингголан
6
Миссироли
6
Миссироли
44
Наингголан
10
Лаццари
7
Нене
7
Нене
10
Лаццари
17
Красич
22
Сиссоко
22
Сиссоко
17
Красич
55
Мартинес
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
55
Мартинес
10
Маркизио
18
Тони
18
Тони
10
Маркизио
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Кальяри - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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