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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 05 февраля 2011
Барселона
05.02.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
17'
Л. Месси
28'
Л. Месси
79'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
И. Афеллай
️️️️
Хави
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Замена
Элиас
️️️️
Ф. Луис
Травма
Ф. Луис
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Коке
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Д. Форлан
️️️️
Ф. Мерида
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
16
Филипе Луис
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Элиас
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-3-2-1
43
Де Хеа
20
Валера
2
Годин
30
Уйфалуши
3
Лопес
5
Тиагу
8
Мерида
12
Ассунсао
19
Рейес
16
Луис
10
Агуэро
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
6
Хави
17
Афеллай
17
Афеллай
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
16
Луис
7
Элиас
7
Элиас
16
Луис
12
Ассунсао
6
Коке
6
Коке
12
Ассунсао
8
Мерида
10
Форлан
10
Форлан
8
Мерида
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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