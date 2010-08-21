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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 21 августа 2010
Барселона
21.08.2010, суббота, 22:30
Суперкубок Испании, Финал
4 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Севилья
15'
А. Конко (АГ)
25'
Л. Месси
43'
Л. Месси
90'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Адриано
️️️️
Хави
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Д. Капель
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ромарик
Замена
Л. Чигарини
️️️️
А. Альфаро
Замена
А. Иньеста
️️️️
Б. Кркич
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Ромарик
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Конко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Алехандро Альфаро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
3
Пике
10
Алвес
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
25
Конко
35
Дабо
3
Наварро
5
Ромарик
16
Зокора
17
Капель
20
Альфаро
21
Негредо
6
Хави
3
Адриано
3
Адриано
6
Хави
9
Кркич
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Кркич
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
20
Альфаро
8
Чигарини
8
Чигарини
20
Альфаро
17
Капель
9
Фабиано
9
Фабиано
17
Капель
5
Ромарик
8
Перотти
8
Перотти
5
Ромарик
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Барселона - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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