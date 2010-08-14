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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 14 августа 2010
Севилья
14.08.2010, суббота, 23:30
Суперкубок Испании, Финал
3 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
62'
Л. Фабиано
74'
Ф. Кануте
83'
Ф. Кануте
20'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Барселона
+2
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Д. Перотти
Замена
Адриано
️️️️
Г. Милито
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
А. Негредо
Желтая карточка
Л. Чигарини
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Желтая карточка
М. Дабо
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Джонатан
ГОЛ! 1:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Л. Чигарини
Желтая карточка
Д. Зокора
Замена
Л. Месси
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Ромарик
20'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Барселона
31
Рубен Миньо
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Максвелл
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Боян Кркич
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
35
Дабо
25
Конко
16
Зокора
5
Ромарик
8
Перотти
11
Ренато
9
Фабиано
4-3-2-1
31
Миньо
10
Алвес
21
Гомес
22
Милито
22
Абидаль
20
Кейта
80
Ориоль
6
Джонатан
9
Кркич
17
Максвелл
11
Ибрагимович
5
Ромарик
8
Чигарини
8
Чигарини
5
Ромарик
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
22
Милито
3
Адриано
3
Адриано
22
Милито
6
Джонатан
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Джонатан
11
Ибрагимович
10
Месси
10
Месси
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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