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Шальке-04 - Кайзерслаутерн
Шальке-04 - Кайзерслаутерн: обзор матча 23 апреля 2011
Шальке-04
23.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
42'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
П. Де Вит
Желтая карточка
Я. Моравек
Замена
С. Ривич
️️️️
К. Тифферт
Замена
П. Де Вит
️️️️
С. Лакич
Замена
А. Карими
️️️️
Эду
Желтая карточка
А. Глоушек
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
В. Пляцикас
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Пас отдал
А. Глоушек
13'
Замена
О. Кирх
️️️️
Ф. Дик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Юньмин Хао
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
16
Эду
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Али Карими
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-2-1-3
1
Нойер
22
Авелар
21
Метцельдер
32
Матип
18
Эскудеро
8
Хао
22
Пляцикас
7
Дракслер
7
Рауль
16
Эду
8
Фарфан
3-2-3-2
1
Трапп
14
Глоушек
20
Родней
6
Абель
23
Дик
18
Йессен
8
Тифферт
6
Пецос
30
Моравек
29
Лакич
27
Хоффер
16
Эду
10
Карими
10
Карими
16
Эду
22
Пляцикас
14
Хурадо
14
Хурадо
22
Пляцикас
8
Фарфан
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Фарфан
8
Тифферт
25
Ривич
25
Ривич
8
Тифферт
29
Лакич
21
Де Вит
21
Де Вит
29
Лакич
23
Дик
21
Кирх
21
Кирх
23
Дик
Остались в запасе
Шальке-04
Кайзерслаутерн
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Шальке-04 - Кайзерслаутерн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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