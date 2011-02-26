Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 26 февраля 2011
Бавария
26.02.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
17'
Л. Густаво
9'
Л. Барриос
20'
Н. Шахин
61'
М. Хуммельс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
С. Кель
️️️️
Н. Шахин
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
А. Да Силва
️️️️
К. Гросскройц
Замена
М. Клозе
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
А. Роббен
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Л. Барриос
ГОЛ! 1:3!
М. Хуммельс
Пас отдал
М. Гетце
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Н. Шахин
Травма
Н. Шахин
Замена
Брено
️️️️
Х. Бадштубер
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Р. Левандовски
20'
ГОЛ! 1:2!
Н. Шахин
Пас отдал
К. Гросскройц
ГОЛ! 1:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Ф. Рибери
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Пас отдал
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Луис Густаво
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Боруссия Д
41
Йоханнес Фохер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
4-2-2-2
1
Крафт
32
Праньич
44
Тимощук
28
Бадштубер
21
Лам
31
Швайнштайгер
14
Густаво
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-1-1-2
22
Лангерак
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
8
Шахин
29
Шмельцер
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Барриос
9
Левандовски
28
Бадштубер
33
Брено
33
Брено
28
Бадштубер
14
Густаво
8
Кроос
8
Кроос
14
Густаво
13
Мюллер
11
Клозе
11
Клозе
13
Мюллер
8
Шахин
5
Кель
5
Кель
8
Шахин
6
Гросскройц
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Гросскройц
10
Барриос
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Барриос
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
41
Йоханнес Фохер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
41
Йоханнес Фохер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Компани вернулся в «Баварию» после госпитализации – в октябре он потерял сознание на тренировке
10 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Бавария» заявила о неизлечимой болезни Мусиалы
8 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+