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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - Ахмат
Луч - Ахмат: обзор матча 13 июля 2010
Луч
13.07.2010, вторник, 12:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Ахмат
45'
Н. Саталкин
54'
А. Бочков (П)
78'
М. Адаев (АГ)
83'
С. Егоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Ахмат
ГОЛ! 4:0!
С. Егоров
Желтая карточка
Н. Джабраилов
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Адаев
Замена
А. Воронкин
️️️️
Н. Саталкин
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Х. Джунидов
Замена
В. Михалев
️️️️
Ж. Були
Замена
С. Егоров
️️️️
А. Хлебников
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Т. Исламов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Бочков
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Максим Бурченко
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
0
Жан Були
ПП
Ахмат
32
Мансур Солтаев
ВР
27
Рамзан Асаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Ахмат
91
Магомед Сераждинов
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-3-3-1
27
Комаров
24
Казанцев
2
Колесников
5
Зиновьев
7
Данцев
25
Бочков
4
Хлебников
8
Бурченко
5
Дубенский
0
Були
87
Саталкин
3-2-1-2
32
Солтаев
35
Тепишев
4
Дашаев
4
Тагилов
45
Уциев
10
Джунидов
80
Джабраилов
9
Цуроев
51
Исламов
0
Були
9
Михалев
9
Михалев
0
Були
87
Саталкин
3
Воронкин
3
Воронкин
87
Саталкин
4
Хлебников
58
Егоров
58
Егоров
4
Хлебников
51
Исламов
10
Кадыров
10
Кадыров
51
Исламов
10
Джунидов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
10
Джунидов
Остались в запасе
Луч
Ахмат
2
Артем Михеев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
0
Срждан Радонич
ЦФ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
2
Артем Михеев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
0
Срждан Радонич
ЦФ
Остались в запасе
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Луч - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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