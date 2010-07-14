Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сахалин - Сатурн
Сахалин - Сатурн: обзор матча 14 июля 2010
Сахалин
14.07.2010, среда, 11:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Сатурн
24'
М. Бондаренко
67'
М. Якубко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Сатурн
ГОЛ!
М. Якубко
3:4
Пенальти не реализован!
А. Фамильцев
Пенальти не реализован!
Д. Моц
ГОЛ!
В. Хинчагов
3:3
ГОЛ!
А. Анисимов
2:3
ГОЛ!
Д. Тютюнников
2:2
ГОЛ!
Д. Зинович
1:2
Пенальти не реализован!
А. Антипов
ГОЛ!
Д. Бояринцев
1:1
ГОЛ!
М. Герин
1:0
Замена
М. Герин
️️️️
М. Бондаренко
112'
102'
Желтая карточка
М. Якубко
Замена
Д. Моц
️️️️
В. Евсеев
Замена
А. Анисимов
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
М. Бондаренко
Замена
С. Давлятчин
️️️️
А. Губайдуллин
ГОЛ! 1:1!
М. Якубко
Замена
Д. Тютюнников
️️️️
С. Селистровский
Желтая карточка
А. Молодцов
Желтая карточка
В. Хинчагов
ГОЛ! 1:0!
М. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
16
Степан Суворов
ВР
20
Денис Королев
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
19
Артем Антипов
ЦЗ
3
Александр Фамильцев
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
3
Артур Губайдуллин
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
17
Алексей Серебряков
ЦП
26
Максим Бондаренко
ЦФ
55
Сергей Селистровский
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
16
Вадим Евсеев
ОП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Сахалин
16
Александр Хорошилов
ВР
33
Вячеслав Родин
ЦЗ
3
Александр Середа
ЦЗ
3
Артем Головкин
ЦП
3
Максим Герин
ЦП
14
Дмитрий Тютюнников
ЦП
3
Сергей Давлятчин
ЦП
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
0
Даниил Моц
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
3-2-3-2
16
Суворов
19
Антипов
3
Фамильцев
22
Чернецов
7
Шмойлов
20
Королев
3
Губайдуллин
20
Хинчагов
17
Серебряков
55
Селистровский
26
Бондаренко
3-1-5-1
32
Ребров
27
Молодцов
36
Грачев
3
Мальков
16
Евсеев
7
Бояринцев
19
Соболев
7
Никитинский
84
Воробьев
38
Зинович
26
Якубко
26
Бондаренко
3
Герин
3
Герин
26
Бондаренко
55
Селистровский
14
Тютюнников
14
Тютюнников
55
Селистровский
3
Губайдуллин
3
Давлятчин
3
Давлятчин
3
Губайдуллин
16
Евсеев
0
Моц
0
Моц
16
Евсеев
84
Воробьев
21
Анисимов
21
Анисимов
84
Воробьев
Остались в запасе
Сахалин
Сатурн
33
Вячеслав Родин
ЦЗ
3
Артем Головкин
ЦП
3
Александр Середа
ЦЗ
16
Александр Хорошилов
ВР
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
33
Вячеслав Родин
ЦЗ
3
Артем Головкин
ЦП
3
Александр Середа
ЦЗ
16
Александр Хорошилов
ВР
Остались в запасе
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
24
Виталий Чилюшкин
ВР
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Сахалин - Сатурн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Стадион:
Космос
Новости команд
Все
Сахалин
Сатурн
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+