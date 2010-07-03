Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Помощники:
Рафаэль Ильясов (Узбекистан), Бахадыр Кочкаров (Киргизия)

Аргентина - Германия

03.07.2010, Суббота, 18:00 мск Кейптаун, стадион Грин Пойнт Трансляция: "Первый" - 18:00 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 1/4 финала Аргентина - Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 22:45 Германия 0:1 Аргентина
Чемпионат мира 2006
1/4 финала
30 июня, пятница 19:00 Германия 1:1
(4:2)п		 Аргентина
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Южная Корея 3 1 1 1 5:6 -1 4
3. Греция 3 1 0 2 2:5 -3 3
4. Нигерия 3 0 1 2 3:5 -2 1
...
  • Читайте нас: 