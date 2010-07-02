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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Гана
Уругвай - Гана: обзор матча 02 июля 2010
Уругвай
02.07.2010, пятница, 22:30
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Гана
55'
Д. Форлан
45+2'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Гана
ГОЛ!
С. Абреу
4:2
Пенальти не реализован!
Д. Адийя
Пенальти не реализован!
М. Перейра
Пенальти не реализован!
Д. Менса
ГОЛ!
А. Скотти
3:2
ГОЛ!
С. Аппиа
2:2
ГОЛ!
М. Викторино
2:1
ГОЛ!
А. Гьян
1:1
ГОЛ!
Д. Форлан
1:0
Красная карточка
Л. Суарес
120'
+1
Травма
А. Гьян
Замена
Д. Адийя
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
Х. Сарпей
Замена
С. Абреу
️️️️
Э. Кавани
Замена
С. Аппиа
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Желтая карточка
А. Риос
Замена
Н. Лодейро
️️️️
А. Фернандес
+2
ГОЛ! 0:1!
С. Мунтари
Замена
А. Скотти
️️️️
Д. Лугано
Желтая карточка
Х. Фусиле
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
4
Хорхе Фусиле
ЛЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
20
Альваро Фернандес
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Джон Менса
(К)
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
11
Салли Мунтари
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
2
Самуэль Инкум
ПВ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
16
Стивен Ахорлу
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
9
Дерек Боатенг
ЦП
10
Стивен Аппиа
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
12
Принс Тагое
ЦФ
4-3-3
23
Муслера
4
Фусиле
2
Лугано
13
Викторино
16
Перейра
17
Риос
15
Перес
20
Фернандес
10
Форлан
21
Кавани
9
Суарес
4-2-3-1
22
Кингсон
4
Пэйнтсил
5
Менса
15
Ворса
2
Сарпей
6
Аннан
20
Асамоа
2
Инкум
9
Боатенг
11
Мунтари
3
Гьян
21
Кавани
13
Абреу
13
Абреу
21
Кавани
2
Лугано
19
Скотти
19
Скотти
2
Лугано
20
Фернандес
7
Лодейро
7
Лодейро
20
Фернандес
2
Инкум
10
Аппиа
10
Аппиа
2
Инкум
11
Мунтари
18
Адийя
18
Адийя
11
Мунтари
Остались в запасе
Уругвай
Гана
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
10
Андре Айю
ЛВ
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
12
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
9
Дерек Боатенг
ЦП
10
Андре Айю
ЛВ
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
12
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Уругвай - Гана
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Мануэл Силва Кардинал
Бертину Миранда (оба - Португалия)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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