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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Астерас
Кифисиас - Астерас: обзор матча 18 апреля 2026
Кифисиас
18.04.2026, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Астерас
Завершен
90'
+4'
88'
Желтая карточка
Мумо Муньос
81'
Замена
Мумо Муньос
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
81'
Замена
Фанис Цандарис
️️️️➡️️
C. Almyras
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
78'
66'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️➡️️
Николаос Кальцас
66'
Замена
Федерико Македа
️️️️➡️️
Chidera Micheal Okoh
64'
Травма
Chidera Micheal Okoh
60'
Желтая карточка
Alexandros Tereziou
58'
Замена
Alexandros Tereziou
️️️️➡️️
Иссиага Силла
Желтая карточка
Konstantinos Roukounakis
57'
Замена
Apostolos Christopoulos
️️️️➡️️
Dimitris Theodoridis
46'
Замена
Лазаре Амани
️️️️➡️️
Рубен Перес
46'
Замена
Давид Симон
️️️️➡️️
Угу Соуза
45'
45'
+2'
Травма
Угу Соуза
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
33
Угу Соуза
(К)
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
77
Miguel Tavares
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
20
Николаос Кальцас
(К)
ЦФ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
88
Лазаре Амани
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
Астерас
29
Константинос Помонис
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
11
D. Emmanouilidis
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
4-2-2-2
99
Рамирес
33
Соуза
5
Петков
22
Конате
38
Покорны
17
21
Перес
7
Антонисс
6
Помбо
9
77
3-3-1-3
1
Пападопулос
3
Шипчич
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
64
Делигианнидис
10
Гонсалес
4
Силла
68
26
40
20
Кальцас
33
Соуза
2
Симон
2
Симон
33
Соуза
21
Перес
88
Амани
88
Амани
21
Перес
9
72
72
9
10
10
6
Помбо
8
8
6
Помбо
68
8
Цандарис
8
Цандарис
68
20
Кальцас
11
11
20
Кальцас
10
Гонсалес
22
Муньос
22
Муньос
10
Гонсалес
26
41
Македа
41
Македа
26
4
Силла
27
27
4
Силла
Остались в запасе
Кифисиас
Астерас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
90
Patrik Mijić
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
29
Константинос Помонис
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
1
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
90
Patrik Mijić
ЦФ
Остались в запасе
29
Константинос Помонис
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Кифисиас - Астерас
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
11
Офсайды
3
4
Количество передач
464
300
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.23
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Посещаемость:
607
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0 : 0
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