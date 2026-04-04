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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Пансерраикос
Кифисиас - Пансерраикос: обзор матча 04 апреля 2026
Кифисиас
04.04.2026, суббота, 16:00
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Пансерраикос
52'
Х. Помбо (П)
16'
М. Цаусис
41'
М. Цаусис
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Пансерраикос
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
A. Maskanakis
90'
+6'
Желтая карточка
Dimitris Theodoridis
89'
87'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
Андрей Иван
84'
Замена
️️️️➡️️
Адриан Риера
Замена
Patrik Mijić
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
75'
Желтая карточка
Угу Соуза
73'
Желтая карточка
Мойзес Рамирес
73'
59'
Замена
Giannis Doiranlis
️️️️➡️️
S. Ben Sallam
Желтая карточка
Якуб Покорны
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хорхе Помбо
52'
51'
Желтая карточка
Мариос Цаусис
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Че Наннели
46'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Gerson Sousa
46'
45'
+6'
41'
ГОЛ! 0:2!
Мариос Цаусис
Пас отдал
Андрей Иван
31'
Гол отменен - офсайд
Алекс Тейшейра
16'
ГОЛ! 0:1!
Мариос Цаусис
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
33
Угу Соуза
(К)
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
11
Че Наннели
ПВ
10
Gerson Sousa
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Пансерраикос
77
Francisco Tinaglini
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
81
Вернон Де Марко
(К)
ЛЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Кифисиас
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
4-2-2-2
99
Рамирес
3
Хухумис
33
Соуза
38
Покорны
2
Симон
88
Амани
17
6
Помбо
11
Наннели
72
10
3-2-2-2-1
77
5
Гелашвили
30
19
Лирацис
14
Цаусис
81
Де Марко
40
Омеонга
6
7
Риера
11
Тейшейра
9
Иван
10
9
9
10
11
Наннели
8
8
11
Наннели
72
90
90
72
9
Иван
17
17
9
Иван
6
24
24
6
Остались в запасе
Кифисиас
Пансерраикос
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
77
Miguel Tavares
ЦФ
Остались в запасе
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
88
Игорь Калинин
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
12
Riquelme
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Кифисиас - Пансерраикос
5
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
ВАР
0
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
23
14
Офсайды
1
3
Количество передач
461
245
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Информация о матче
Главный судья:
Michail Matsoukas, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Посещаемость:
698
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0 : 0
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0 : 3
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3 : 2
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0 : 0
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0 : 3
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