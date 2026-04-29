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Расписание матчей
Беларусь. Кубок
Динамо Мн - МЛ Витебск
Динамо Мн - МЛ Витебск: обзор матча 29 апреля 2026
Динамо Мн
29.04.2026, среда, 20:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
МЛ Витебск
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