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МЛ Витебск - Динамо Мн: обзор матча 15 апреля 2026

МЛ Витебск
15.04.2026, среда, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Мн
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча МЛ Витебск - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
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21.06.2026
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Беларусь. Кубок, 1/16 финала
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3 : 5
17.06.2026
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1 : 2
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