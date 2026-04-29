Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Минск – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

«Динамо» Минск – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

29 апреля, 18:50
Динамо Мн
03.05.2026, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
МЛ Витебск
24' К. Варданян 84' А. Соколовский
4' А. Концевой 15' Б. Дьябате 90+4' А. Месарович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
8
Александр Селява
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Артем Концевой
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
4
Оде Абдуллахи
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
55
Валерий Громыко
АП
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
22
Егор Молчан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
80
Леонард Гвет
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Никита Быков
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
27
Александар Месарович
АП
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Козакевич
67
Бегунов
26
Калинин
25
Туре
3
Швецов
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
11
Алыкулов
98
Подстрелов
10
Варданян
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
10
Лисакович
4
Абдуллахи
22
Скибский
80
Концевой
55
Громыко
99
Глушков
9
Дьябате
6
Гоманов
11
Алыкулов
22
Молчан
22
Молчан
11
Алыкулов
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
45
Москаленчик
3
Баранок
3
Баранок
45
Москаленчик
55
Громыко
27
Месарович
27
Месарович
55
Громыко
99
Глушков
7
Иванов
7
Иванов
99
Глушков
Остались в запасе
Динамо Мн
МЛ Витебск
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мн - МЛ Витебск
3
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «МЛ Витебск», 1/2 Кубка Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «МЛ Витебск»

«Динамо» Минск – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Кубок МЛ Витебск Динамо Мн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
2
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+