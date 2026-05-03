03.05.2026, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-1-2-1
16
Козакевич
67
Бегунов
26
Калинин
25
Туре
3
Швецов
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
11
Алыкулов
98
Подстрелов
10
Варданян
2-2-1-3-2
1
Павлюченко
20
Волков
45
Москаленчик
10
Лисакович
4
Абдуллахи
22
Скибский
80
Концевой
55
Громыко
99
Глушков
9
Дьябате
6
Гоманов
11
Алыкулов
22
Молчан
22
Молчан
11
Алыкулов
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
10
Варданян
80
Гвет
80
Гвет
10
Варданян
22
Скибский
23
Баланович
23
Баланович
22
Скибский
45
Москаленчик
3
Баранок
3
Баранок
45
Москаленчик
55
Громыко
27
Месарович
27
Месарович
55
Громыко
99
Глушков
7
Иванов
7
Иванов
99
Глушков
Остались в запасе
Динамо Мн
МЛ Витебск
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
25
Никита Быков
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Марк Буланов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо Мн - МЛ Витебск
3
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «МЛ Витебск», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «МЛ Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»