25.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Барановичи
Барановичи
4-1-2-3
12
Шапко
2
Кендыш
4
Карпеня
33
Музыченко
3
Щербаков
29
Лапун
11
Рябых
8
Балбух
10
Лебедев
77
Артюх
34
Петренко
3-2-1-2-2
16
Козакевич
26
Калинин
67
Бегунов
25
Туре
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
98
Подстрелов
11
Алыкулов
10
Варданян
30
Джимет
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
3
Щербаков
23
Василенко
23
Василенко
3
Щербаков
4
Карпеня
5
Федотов
5
Федотов
4
Карпеня
34
Петренко
20
Гусев
20
Гусев
34
Петренко
25
Туре
12
Иванов
12
Иванов
25
Туре
98
Подстрелов
3
Швецов
3
Швецов
98
Подстрелов
10
Варданян
22
Молчан
22
Молчан
10
Варданян
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
11
Алыкулов
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Алыкулов
Остались в запасе
Барановичи
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
13
Иван Шимакович
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Барановичи - Динамо Мн
3
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Динамо» Минск, 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи» – «Динамо» Минск
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»