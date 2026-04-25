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  • «Барановичи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Барановичи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 16:50
Барановичи
25.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Динамо Мн
5' А. Селява (АГ) 41' М. Артюх
51' М. Джимет 55' Р. Бегунов 81' Е. Малашевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
11
Николай Рябых
ЦП
8
Вадим Балбух
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
10
Фёдор Лебедев
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
8
Александр Селява
ОП
23
Алексей Жечко
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
23
Василий Василенко
ЦЗ
5
Владимир Федотов
ЦЗ
41
Дмитрий Волковец
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
20
Богдан Гусев
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
22
Егор Молчан
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-1-2-3
12
Шапко
2
Кендыш
4
Карпеня
33
Музыченко
3
Щербаков
29
Лапун
11
Рябых
8
Балбух
10
Лебедев
77
Артюх
34
Петренко
3-2-1-2-2
16
Козакевич
26
Калинин
67
Бегунов
25
Туре
42
Абдуллахи
8
Селява
23
Жечко
98
Подстрелов
11
Алыкулов
10
Варданян
30
Джимет
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
3
Щербаков
23
Василенко
23
Василенко
3
Щербаков
4
Карпеня
5
Федотов
5
Федотов
4
Карпеня
34
Петренко
20
Гусев
20
Гусев
34
Петренко
25
Туре
12
Иванов
12
Иванов
25
Туре
98
Подстрелов
3
Швецов
3
Швецов
98
Подстрелов
10
Варданян
22
Молчан
22
Молчан
10
Варданян
23
Жечко
78
Соколовский
78
Соколовский
23
Жечко
11
Алыкулов
7
Малашевич
7
Малашевич
11
Алыкулов
Остались в запасе
Барановичи
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
13
Иван Шимакович
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
41
Дмитрий Волковец
ЦП
9
Семен Пенчук
ЦФ
27
Тигран Саркисян
ЦФ
45
Альдияр Алтаев
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Барановичи - Динамо Мн
3
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Динамо» Минск, 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи» – «Динамо» Минск

«Барановичи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Барановичи
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