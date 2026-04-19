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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Виборг
Нордшелланд - Виборг: обзор матча 19 апреля 2026
Нордшелланд
19.04.2026, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Виборг
32'
P. Amoako
90'
J. Janssen
19'
Ч. Хорнеман
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Виборг
Завершен
ГОЛ! 2:1!
Justin Janssen
Пас отдал
Malte Heyde
90'
90'
+6'
87'
Замена
Оливер Бундгор
️️️️➡️️
Srdjan Kuzmic
Замена
Malte Heyde
️️️️➡️️
Марк Бринк
82'
Замена
Levy Nene
️️️️➡️️
Александер Линд
82'
Замена
Victor Gustafsen
️️️️➡️️
Juho Lähteenmäki
82'
81'
Замена
Мес Худемакерс
️️️️➡️️
Йеппе Греннинг
81'
Замена
Tim Freriks
️️️️➡️️
Дориан Ханца
Травма
Juho Lähteenmäki
81'
73'
Замена
Asker Beck
️️️️➡️️
Мадс Сендергор
73'
Замена
Жан Мануэль Мбом
️️️️➡️️
Hjalte Bidstrup
Желтая карточка
Александер Линд
64'
Замена
Lamine Sadio
️️️️➡️️
Ибрахим Адель
62'
Замена
Noah Markmann
️️️️➡️️
Runar Robinsønn Norheim
62'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
50'
45'
+1
Желтая карточка
Hjalte Bidstrup
45'
+1'
44'
Желтая карточка
Srdjan Kuzmic
ГОЛ! 1:1!
P. Amoako
Пас отдал
Ибрахим Адель
32'
21'
Желтая карточка
Йеппе Греннинг
19'
ГОЛ! 0:1!
Чарли Хорнеман
Пас отдал
Дориан Ханца
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Juho Lähteenmäki
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
6
Марк Бринк
(К)
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
36
Калеб Йиренки
ЦП
14
Ибрахим Адель
ЛВ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
10
P. Amoako
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К)
ОП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
29
Sami Jalal
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
19
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
47
Malte Heyde
ЦП
37
Lamine Sadio
ЦФ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
17
Osman Addo
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
3-3-1-3
13
Хансен
2
Анкерсен
25
3
Сальквист
6
Бринк
18
36
Йиренки
14
Адель
11
Линд
10
23
4-1-3-1-1
1
Лунд
24
Аньембе
30
26
32
13
Греннинг
10
6
Сендергор
29
11
Хорнеман
19
Ханца
23
45
45
23
25
32
32
25
6
Бринк
47
47
6
Бринк
14
Адель
37
37
14
Адель
11
Линд
17
17
11
Линд
30
23
Бундгор
23
Бундгор
30
13
Греннинг
4
Худемакерс
4
Худемакерс
13
Греннинг
26
18
Мбом
18
Мбом
26
6
Сендергор
8
8
6
Сендергор
19
Ханца
9
9
19
Ханца
Остались в запасе
Нордшелланд
Виборг
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Stephen Acquah
ЦЗ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
17
Osman Addo
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Stephen Acquah
ЦЗ
29
Villum Berthelsen
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
17
Osman Addo
ЦФ
21
Bilal Brahimi
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
Точно не сыграют
Souleymane Alio
ЦФ
Якоб Буск Йенсен
ВР
Araphat Mohammed
ЦП
Nicklas Rojkjaer
ЦП
Ола Сольбаккен
ПВ
Виборг
Точно не сыграют
M. Londal
Yonis Njoh
ЦФ
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Статистика матча Нордшелланд - Виборг
2
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
693
333
Сейвы
5
3
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Информация о матче
Главный судья:
Frederik Svendsen, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Посещаемость:
4089
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0 : 0
10.05.2026
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Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
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Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
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Сендерийск
1 : 4
17.05.2026
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Нордшелланд
0 : 0
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