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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 23 апреля 2011
Манчестер Юнайтед
23.04.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
84'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
Т. Ховард
Замена
М. Гуйе
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Д. Гибсон
Замена
М. Оуэн
️️️️
Нани
Замена
П. Эвра
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Андерсон
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Д. Билялетдинов
Травма
Фабио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
2
Фабио
5
Фердинанд
35
Эванс
16
О'Ши
28
Андерсон
24
Гибсон
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
4-5-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
14
Билялетдинов
21
Осман
6
Родуэлл
18
Невилл
23
Коулмен
10
Бэкфорд
16
О'Ши
27
Эвра
27
Эвра
16
О'Ши
24
Гибсон
11
Гиггз
11
Гиггз
24
Гибсон
17
Нани
10
Оуэн
10
Оуэн
17
Нани
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
23
Коулмен
99
Гуйе
99
Гуйе
23
Коулмен
10
Бэкфорд
28
Аничебе
28
Аничебе
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:40 (прямая)
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