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Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 02 апреля 2011
Вест Бромвич
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
62'
К. Брант (П)
89'
К. Брант (П)
50'
М. Шкртел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Замена
Г. Хара
️️️️
Д. Томас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Брант
Желтая карточка
П. Рейна
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Томас
Замена
М. Фортуне
️️️️
С. Кокс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Брант
ГОЛ! 0:1!
М. Шкртел
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Д. Уилсон
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Желтая карточка
П. Шарнер
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Д. Аггер
Замена
С. Кириакос
️️️️
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-2-3-2
33
Карсон
20
Шарнер
4
Мейте
13
Ольссон
3
Шори
18
Рид
7
Томас
21
Мулумбу
11
Брант
10
Кокс
27
Одемвингие
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
22
Аггер
7
Кейт
8
Спиринг
6
Лейва
14
Мейрелеш
9
Суарес
9
Кэрролл
7
Томас
18
Хара
18
Хара
7
Томас
10
Кокс
32
Фортуне
32
Фортуне
10
Кокс
22
Аггер
27
Уилсон
27
Уилсон
22
Аггер
8
Джонсон
16
Кириакос
16
Кириакос
8
Джонсон
7
Кейт
12
Коул
12
Коул
7
Кейт
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Петер Гулачи
ВР
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
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