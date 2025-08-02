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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Чэнду Жунчэн
Юньнань Юкунь - Чэнду Жунчэн: онлайн-трансляция 08 августа 2026
Юньнань Юкунь
08.08.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 22 тур
- : -
Не начался
Чэнду Жунчэн
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Live: Юньнань Юкунь - Чэнду Жунчэн
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Матч еще не начался
Статистика матча Юньнань Юкунь - Чэнду Жунчэн
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Юньнань Юкунь
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Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
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2 апреля 2025, 18:44
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня, 08:41
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая, 17:31
6
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
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