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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань
Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань: обзор матча 17 апреля 2026
Чжэцзян Профешионал
17.04.2026, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Бейджин Гуоань
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань
Завершен
Замена
Abdusalam Ablikim
️️️️➡️️
Wang Yudong
90'
+4
90'
Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
90'
Замена
Zhongguo Chi
️️️️➡️️
Бени Нкололо
90'
+7'
Желтая карточка
Сауль Гуарирапа
89'
89'
Травма
Бени Нкололо
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Tong Lei
86'
Травма
Tong Lei
85'
84'
Замена
Yongjing Cao
️️️️➡️️
Лянмин Линь
76'
Желтая карточка
Лянмин Линь
Замена
Cheng Jin
️️️️➡️️
Марко Толич
74'
73'
Замена
Xizhe Zhang
️️️️➡️️
Dawhan
69'
Замена
Abduhamit Abdugheni
️️️️➡️️
Gang Wang
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Qianglong Tao
59'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Wei Wu
59'
48'
Желтая карточка
Лей Ли
Замена
Wang Shiqin
️️️️➡️️
Guowen Sun
46'
Желтая карточка
Джин-Себ Пак
45'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
(К)
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Wei Wu
ЦП
10
Марко Толич
АП
7
Qianglong Tao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
20
Бени Нкололо
ПВ
23
Dawhan
ЦФ
7
Serginho
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Юнин Чжан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
4-1-1-1-3
33
16
36
Поссиньоло
26
38
4
Пак
14
10
Толич
23
Гуарирапа
11
7
3-1-2-4
34
5
Рамуш
26
4
Ли
27
20
Нкололо
11
Линь
9
Чжан
8
7
23
26
17
17
26
16
25
25
16
14
8
8
14
10
Толич
22
22
10
Толич
11
19
19
11
7
18
18
7
27
24
24
27
11
Линь
37
37
11
Линь
23
10
10
23
20
Нкололо
6
6
20
Нкололо
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Бейджин Гуоань
1
Chunyu Dong
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
39
Zhang Jianzhi
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Бейджин Гуоань
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
7
Нарушения
12
13
Офсайды
1
5
Количество передач
239
517
Сейвы
3
4
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.84
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Huzhou Olympic Sports Centre, Hangzhou
Посещаемость:
24951
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