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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шаньдун Тайшань
Хэнань - Шаньдун Тайшань: обзор матча 11 апреля 2026
Хэнань
11.04.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шаньдун Тайшань
42'
В. Казаишвили
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шаньдун Тайшань
Завершен
90'
Замена
Yuanyi Li
️️️️➡️️
Zhengyu Huang
90'
Замена
Songchen Shi
️️️️➡️️
Xie Wenneng
90'
+6'
Замена
Osman Ekber
️️️️➡️️
Yihao Zhong
87'
78'
Замена
Raphaël Merkies
️️️️➡️️
Валерий Казаишвили
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Хорди Мбула
75'
Замена
Yixin Liu
️️️️➡️️
Хаофенг Сю
75'
72'
Замена
Liuyu Duan
️️️️➡️️
Zeshi Chen
60'
Желтая карточка
Xie Wenneng
45'
+4'
42'
ГОЛ! 0:1!
Валерий Казаишвили
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Бруно Назарио
38'
Травма
Бруно Назарио
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
37
Zeshi Chen
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
39
Osman Ekber
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
22
Yuanyi Li
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
39
Shemshidin Yusupjan
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
4-1-4-1
18
4
23
2
Майдана
19
Сю
6
Ван
11
10
Назарио
7
21
14
Мбула
3-2-3-1-1
14
Ванг
35
8
3
23
Альвару
33
7
37
10
Казаишвили
29
Чен
19
19
Сю
27
27
19
Сю
7
39
39
7
14
Мбула
25
25
14
Мбула
9
9
10
Назарио
13
13
10
Назарио
7
15
15
7
35
22
22
35
10
Казаишвили
17
17
10
Казаишвили
37
24
24
37
Остались в запасе
Хэнань
Шаньдун Тайшань
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
15
Abraham Halik
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
39
Shemshidin Yusupjan
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
15
Abraham Halik
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
39
Shemshidin Yusupjan
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Пен Хань
Статистика матча Хэнань - Шаньдун Тайшань
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
19
Офсайды
3
2
Количество передач
464
319
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
20777
Новости команд
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Хэнань
Шаньдун Тайшань
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
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2
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3
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В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
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5 мая, 17:01
3
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- : -
27.06.2026
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Хэнань
- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
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19.05.2026
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Китай. Суперлига, 12 тур
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15.05.2026
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09.05.2026
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Китай. Суперлига, 15 тур
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