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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2011
Уиган Атлетик
26.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
Чичарито
75'
Чичарито
85'
У. Руни
88'
Фабио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Б. Уотсон
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 0:4!
Фабио
Пас отдал
У. Руни
Замена
Фабио
️️️️
Нани
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Скоулз
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
Чичарито
Травма
П. Эвра
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
В. Мозес
18'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
2
Стив Гохури
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЛП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
3
Фигероа
21
Алькарас
5
Колдуэлл
2
Гохури
16
МакКарти
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
11
Мозес
23
Родальега
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
22
Скоулз
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
26
Уотсон
16
Гомес
16
Гомес
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
11
МакАртур
11
МакАртур
28
Н'Зогбиа
11
Мозес
9
Ди Санто
9
Ди Санто
11
Мозес
17
Нани
2
Фабио
2
Фабио
17
Нани
22
Скоулз
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Скоулз
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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