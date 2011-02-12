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Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 12 февраля 2011
Арсенал
12.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
15'
Р. ван Перси
56'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Дойл
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Н. Мильяш
Замена
К. Фоли
️️️️
Д. О'Хара
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Травма
Р. ван Перси
Желтая карточка
Р. Зубар
Травма
А. Хэммилл
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Фабрегас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
23
Джейми О'Хара
ЦП
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ПВ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
28
Аршавин
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-3-2-1
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Берра
19
Стирмен
6
Элокоби
23
О'Хара
20
Хенри
10
Мильяш
7
Хэммилл
16
Джарвис
9
Дойл
10
Уилшир
15
Денилсон
15
Денилсон
10
Уилшир
28
Аршавин
32
Бендтнер
32
Бендтнер
28
Аршавин
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
23
О'Хара
44
Фоли
44
Фоли
23
О'Хара
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
9
Дойл
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Дойл
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
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Ливерпуль
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60050 из 60355 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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