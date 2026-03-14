Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Бр - Динамо Киров: обзор матча 14 марта 2026

Динамо Бр
14.03.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Киров
45+1' Е. Песиков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Бр - Динамо Киров
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Артем Медведев
72'
63'
Замена
Стефан Калинов ️️️️➡️️ Евгений Песиков
Замена
️️️️➡️️ Александр Шленкин
46'
Замена
️️️️➡️️ Егор Тетерлев
46'
Замена
Дмитрий Пикатов ️️️️➡️️ Лев Алим
46'
45' +1
ГОЛ! 0:1! Евгений Песиков
Желтая карточка
Егор Тетерлев
45'
33'
Желтая карточка
Кирилл Бурыкин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
1
Тимур Акмурзин
ВР
4
Денис Осокин
ЛЗ
23
Иван Маклаков
ЛЗ
6
Николай Алешин
ПЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
8
Егор Тетерлев
ЦП
14
Лев Алим
ПП
12
Артем Медведев
ПП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
8
Николай Камаев
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ЛЗ
91
Артем Филиппов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛП
98
Егор Поздняков
ЦП
17
Евгений Песиков
ПП
6
Матвей Мартинкевич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Динамо Бр
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
Динамо Киров
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
83
Стефан Калинов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
17
Максим Лаук
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
4-5-1
1
Акмурзин
23
Маклаков
6
Алешин
4
Осокин
21
Рапаков
9
Соловьев
14
Алим
15
Новиков
8
Тетерлев
12
Медведев
7
Шленкин
3-2-3-1
1
Задирака
12
Малых
72
Тепляков
8
Камаев
19
Степанов
27
Чижевский
17
Песиков
98
Поздняков
31
Бурыкин
6
Мартинкевич
14
Алим
20
Пикатов
20
Пикатов
14
Алим
17
Песиков
83
Калинов
83
Калинов
17
Песиков
17
Лаук
17
Лаук
Остались в запасе
Динамо Бр
Динамо Киров
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
11
Даниил Коноплев
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
13
Артем Ермаков
ЦЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
Остались в запасе
3
Артем Пасько
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
24
Тимофей Ситников
ЦЗ
42
Родион Романов
ЦЗ
11
Daniil Maltsev
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Динамо Бр - Динамо Киров
2
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
15
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Бр
Динамо Киров
Брянское «Динамо» под руководством экс-игрока «МЮ» оформило 2-е повышение за полгода
2 июня, 10:45
3
Канчельскис спрогнозировал чемпиона РПЛ-2026/27
1 июня, 15:58
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
Канчельскис напутствовал Сафонова на финал ЛЧ
30 мая, 12:58
Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России
29 мая, 22:55
15
Брянское «Динамо» под руководством экс-игрока «МЮ» оформило 2-е повышение за полгода
2 июня, 10:45
3
Канчельскис спрогнозировал чемпиона РПЛ-2026/27
1 июня, 15:58
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
Канчельскис напутствовал Сафонова на финал ЛЧ
30 мая, 12:58
Канчельскис объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу в Кубке России
29 мая, 22:55
15
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта, 08:41
Стадион в Подмосковье заработает 18 миллионов за неделю
27 февраля, 15:55
1
Булатов заявил, что Баринов переходит в ЦСКА из-за денег
11 января, 15:32
3
«Спартаку» предложили игрока на замену Бонгонда
11 января, 14:15
6
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
- : -
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
- : -
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
- : -
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
- : -
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
- : -
11.06.2026
Зенит-2
Последние матчи
Все
Динамо Бр
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Бр
2 : 0
10.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
16.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо Киров
4 : 1
10.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 