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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Арсенал
Уиган Атлетик - Арсенал: обзор матча 29 декабря 2010
Уиган Атлетик
29.12.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
19'
Б. Уотсон (П)
81'
С. Скиллачи (АГ)
39'
А. Аршавин
44'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Арсенал
Замена
М. Фигероа
️️️️
Р. Стам
Замена
С. Насри
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Скиллачи
Замена
Д. МакАртур
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 1:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 1:1!
А. Аршавин
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Диаби
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Уотсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛП
6
Хэндри Томас
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
(К)
АП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-1-4-1
26
Аль-Хабси
2
Гохури
21
Алькарас
5
Колдуэлл
8
Стам
6
Томас
8
Клеверли
26
Уотсон
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
23
Родальега
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Скиллачи
6
Косиельни
27
Эбуэ
5
Диаби
15
Денилсон
32
Бендтнер
10
Росицки
28
Аршавин
27
Шамах
8
Стам
3
Фигероа
3
Фигероа
8
Стам
17
Диаме
11
МакАртур
11
МакАртур
17
Диаме
28
Аршавин
14
Насри
14
Насри
28
Аршавин
5
Диаби
10
Уилшир
10
Уилшир
5
Диаби
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Арсенал
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
12
Майк Поллит
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Уиган Атлетик - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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