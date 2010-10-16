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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бирмингем Сити
Арсенал - Бирмингем Сити: обзор матча 16 октября 2010
Арсенал
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
41'
С. Насри (П)
47'
М. Шамах
33'
Н. Жигич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бирмингем Сити
Красная карточка
Д. Уилшир
+3
Замена
Г. О`Коннор
️️️️
Л. Бойер
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Шамах
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Фахи
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Желтая карточка
С. Карр
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Бойер
ГОЛ! 2:1!
М. Шамах
Пас отдал
Д. Уилшир
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Насри
ГОЛ! 0:1!
Н. Жигич
Пас отдал
К. Фахи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
(К)
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
14
Самир Насри
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛВ
18
Кейт Фахи
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Клиши
5
Скиллачи
5
Джуру
27
Эбуэ
5
Диаби
8
Сонг
28
Аршавин
10
Уилшир
14
Насри
27
Шамах
4-3-2-1
12
Фостер
2
Карр
28
Джонсон
24
Данн
24
Риджуэлл
18
Фахи
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
11
Глеб
19
Жигич
28
Аршавин
10
Росицки
10
Росицки
28
Аршавин
27
Шамах
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Шамах
18
Фахи
3
Мерфи
3
Мерфи
18
Фахи
8
Бойер
8
О`Коннор
8
О`Коннор
8
Бойер
Остались в запасе
Арсенал
Бирмингем Сити
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
24
Майк Тэйлор
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Бирмингем Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
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