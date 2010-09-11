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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 11 сентября 2010
Вест Бромвич
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
41'
К. Брант
27'
Л. Модрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Замена
С. Тчои
️️️️
М. Фортуне
Замена
Д. Барнс
️️️️
К. Брант
Замена
П. Крауч
️️️️
А. Леннон
Замена
С. Рид
️️️️
П. Шарнер
Замена
Р. Кин
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
К. Брант
Желтая карточка
В. Галлас
Желтая карточка
Г. Хара
ГОЛ! 1:1!
К. Брант
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
19
Роман Беднар
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-3-2
33
Карсон
13
Ольссон
30
Тамаш
20
Шарнер
3
Шори
18
Хара
7
Томас
21
Мулумбу
11
Брант
32
Фортуне
27
Одемвингие
3-4-2-1
23
Кудичини
4
Кабуль
36
Галлас
14
Чорлука
12
Леннон
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
20
Шарнер
18
Рид
18
Рид
20
Шарнер
11
Брант
10
Барнс
10
Барнс
11
Брант
32
Фортуне
22
Тчои
22
Тчои
32
Фортуне
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
10
Павлюченко
7
Кин
7
Кин
10
Павлюченко
12
Леннон
15
Крауч
15
Крауч
12
Леннон
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Стипе Плетикоса
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Роман Беднар
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Хоуторнс
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