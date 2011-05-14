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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 14 мая 2011
Ворскла
14.05.2011, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
45+1'
А. Янузи
17'
В. Виценец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
Желтая карточка
О. Красноперов
+3
Замена
Д. Есин
️️️️
А. Янузи
+2
+1
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
А. Янузи
Замена
А. Чичиков
️️️️
Р. Безус
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Осипенко
Замена
Бруно
️️️️
Д. Коста
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Морено
Замена
Фернандиньо
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
А. Чижов
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 1:1!
А. Янузи
+1
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Виценец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
13
Евгений Песков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
9
Андрей Оберемко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
21
Бруно
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3-2-3-1-1
12
Величко
17
Чеснаков
4
Даллку
78
Курилов
33
Селин
15
Кулаков
77
Осипенко
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
4-1-2-2-1
30
Пятов
14
Кобин
50
Кучер
33
Чижов
15
Рац
27
Степаненко
25
Виценец
19
Гай
11
Тейшейра
11
Коста
9
Морено
90
Безус
18
Чичиков
18
Чичиков
90
Безус
9
Янузи
7
Есин
7
Есин
9
Янузи
77
Осипенко
28
Громов
28
Громов
77
Осипенко
9
Морено
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Морено
11
Коста
21
Бруно
21
Бруно
11
Коста
19
Гай
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
19
Гай
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
9
Андрей Оберемко
ЦП
13
Евгений Песков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
9
Андрей Оберемко
ЦП
13
Евгений Песков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Остались в запасе
35
Юрий Вирт
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ворскла - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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