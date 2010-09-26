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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 26 сентября 2010
Ворскла
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
21'
А. Даллку
34'
Р. Безус
57'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
Вторая желтая
П. Хайдучек
Замена
Е. Песков
️️️️
Е. Селин
Желтая карточка
П. Хайдучек
Замена
А. Янузи
️️️️
В. Сачко
Желтая карточка
Д. Еременко
ГОЛ! 2:1!
В. Аржанов
Замена
Д. Еременко
️️️️
Фабиу
Замена
П. Хайдучек
️️️️
Тейку
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Жуниор
Желтая карточка
Я. Тигорев
ГОЛ! 2:0!
Р. Безус
Замена
Д. Есин
️️️️
А. Громов
ГОЛ! 1:0!
А. Даллку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
10
Жуниор
АП
0
Дмитрий Татанашвили
ЦФ
15
Фабиу
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Металлург
50
Егор Попович
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Долганский
8
Вовкодав
17
Чеснаков
4
Даллку
33
Селин
15
Кулаков
32
Красноперов
90
Безус
10
Маркоски
28
Громов
17
Сачко
3-3-1-1-2
22
Безотосный
19
Невмывака
15
Вернидуб
14
Полевой
39
Опанасенко
28
Тигорев
4
Тейку
17
Аржанов
10
Жуниор
15
Фабиу
0
Татанашвили
33
Селин
13
Песков
13
Песков
33
Селин
28
Громов
7
Есин
7
Есин
28
Громов
17
Сачко
9
Янузи
9
Янузи
17
Сачко
4
Тейку
7
Хайдучек
7
Хайдучек
4
Тейку
10
Жуниор
8
Сидорчук
8
Сидорчук
10
Жуниор
15
Фабиу
6
Еременко
6
Еременко
15
Фабиу
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
18
Алексей Чичиков
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
50
Егор Попович
ВР
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
Остались в запасе
50
Егор Попович
ВР
10
Андерсон Рибейро
ЦФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Ворскла - Металлург
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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