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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Таврия
Заря - Таврия: обзор матча 29 августа 2010
Заря
29.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
5 : 3
Завершен
Таврия
28'
Т. Лазарович
57'
В. Виценец
61'
А. Полянский
82'
Н. Каменюка
85'
Т. Лазарович
24'
Р. Платон
57'
Л. Идахор
61'
Л. Идахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Таврия
Замена
А. Семененко
️️️️
М. Билый
ГОЛ! 5:3!
Т. Лазарович
ГОЛ! 4:3!
Н. Каменюка
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
И. Чайковский
Замена
А. Ковпак
️️️️
Р. Платон
Замена
Е. Картушов
️️️️
А. Касьян
Замена
И. Галюза
️️️️
В. Гигиадзе
ГОЛ! 3:3!
Л. Идахор
ГОЛ! 3:2!
А. Полянский
ГОЛ! 2:2!
Л. Идахор
ГОЛ! 2:1!
В. Виценец
Замена
С. Микицей
️️️️
М. Ковалев
Желтая карточка
Леандро
ГОЛ! 1:1!
Т. Лазарович
Желтая карточка
Д. Голайдо
ГОЛ! 0:1!
Р. Платон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Таврия
12
Виталий Постранский
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Парит Джихани
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
48
Никита Кислый
ЦФ
Таврия
33
Василий Хомутовский
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-3-2
13
Мартыщук
8
Тесак
5
Езерский
2
Полянский
55
Ковалев
4
Чайковский
33
Билый
25
Виценец
6
Каменюка
19
Касьян
27
Лазарович
4-3-3
12
Постранский
5
Маркович
80
Корнев
20
Монахов
28
Леандро
30
Гуменюк
22
Любенович
84
Голайдо
11
Идахор
20
Гигиадзе
24
Платон
19
Касьян
11
Картушов
11
Картушов
19
Касьян
55
Ковалев
3
Микицей
3
Микицей
55
Ковалев
33
Билый
7
Семененко
7
Семененко
33
Билый
20
Гигиадзе
2
Галюза
2
Галюза
20
Гигиадзе
24
Платон
39
Ковпак
39
Ковпак
24
Платон
Остались в запасе
Заря
Таврия
14
Парит Джихани
ЦП
48
Никита Кислый
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
33
Василий Хомутовский
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
48
Никита Кислый
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Таврия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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