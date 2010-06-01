Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Португалия - Камерун
Португалия - Камерун: обзор матча 01 июня 2010
Португалия
01.06.2010, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Камерун
32'
Р. Мейрелеш
47'
Р. Мейрелеш
82'
Нани
69'
П. Вебо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалия - Камерун
ГОЛ! 3:1!
Нани
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Г. Бонг
️️️️
Ж. Макун
Замена
Р. Кошта
️️️️
Ф. Коэнтрау
Травма
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 2:1!
П. Вебо
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Замена
Роланду
️️️️
Б. Алвеш
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Дуда
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Эмана
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
А. Сонг
Замена
М. Идриссу
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 2:0!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Нани
Замена
Данни
️️️️
Лиедсон
Замена
Нани
️️️️
Симау
Замена
Л. Мигел
️️️️
П. Феррейра
Красная карточка
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
П. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
5
Дуда
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
11
Симау
ЛВ
20
Деку
ЦП
0
Педру Мендеш
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
17
Стефан Мбиа
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
14
Жорж Манджек
ПЗ
18
Эйонг Эно
ЦП
6
Александр Сонг
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Португалия
22
Бету
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
0
Зе Каштру
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
10
Данни
ЛП
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
19
Тиагу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Камерун
16
Хамиду Сулейману
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
4-3-1-2
22
Эдуарду
5
Дуда
2
Алвеш
6
Карвалью
3
Феррейра
20
Деку
0
Мендеш
0
Мейрелеш
11
Симау
9
Лиедсон
7
Роналду
4-3-1-2
1
Камени
14
Манджек
17
Мбиа
3
Н'Кулу
2
Ассу-Экотто
18
Эно
6
Сонг
11
Макун
10
Эмана
13
Чупо-Мотинг
9
Это'О
5
Дуда
0
Коэнтрау
0
Коэнтрау
5
Дуда
Коэнтрау
0
Кошта
0
Кошта
Коэнтрау
2
Алвеш
14
Роланду
14
Роланду
2
Алвеш
3
Феррейра
13
Мигел
13
Мигел
3
Феррейра
9
Лиедсон
10
Данни
10
Данни
9
Лиедсон
11
Симау
17
Нани
17
Нани
11
Симау
11
Макун
12
Бонг
12
Бонг
11
Макун
6
Сонг
7
Н'Гуэмо
7
Н'Гуэмо
6
Сонг
13
Чупо-Мотинг
17
Идриссу
17
Идриссу
13
Чупо-Мотинг
10
Эмана
15
Вебо
15
Вебо
10
Эмана
Остались в запасе
Португалия
Камерун
22
Бету
ВР
0
Зе Каштру
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
19
Тиагу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
16
Хамиду Сулейману
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
22
Бету
ВР
0
Зе Каштру
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
19
Тиагу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
16
Хамиду Сулейману
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Португалия - Камерун
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Новости команд
Все
Португалия
Камерун
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
7 ноября
2
Рабинер: «Сборная Португалии заслуживает большего, чем обслуживать одряхлевшего Роналду»
6 ноября
2
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
7 ноября
2
Рабинер: «Сборная Португалии заслуживает большего, чем обслуживать одряхлевшего Роналду»
6 ноября
2
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
12 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+