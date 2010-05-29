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Расписание матчей
Украина - Румыния
Украина - Румыния: обзор матча 29 мая 2010
Украина
29.05.2010, суббота, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Румыния
15'
А. Алиев
73'
Е. Коноплянка
76'
Г. Тамаш (АГ)
53'
Г. Тамаш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Румыния
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Шевченко
+2
Желтая карточка
А. Федецкий
+1
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Алиев
Замена
А. Федецкий
️️️️
О. Гусев
Замена
И. Мазилу
️️️️
М. Билашко
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Милевский
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Г. Тамаш
ГОЛ! 2:1!
Е. Коноплянка
Замена
В. Полевой
️️️️
И. Ощипко
Замена
Д. Олейник
️️️️
В. Кобин
ГОЛ! 1:1!
Г. Тамаш
Замена
️️️️
К. Андрей
Замена
️️️️
Т. Гиоане
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
0
Игорь Ощипко
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЛВ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Александр Алиев
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Кристиан Киву
(К)
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
6
Мирел Радои
ОП
7
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Михай Роман
ПП
0
Мариус Билашко
ЦФ
0
Кристя Андрей
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Украина
23
Андрей Дикань
ВР
0
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
0
Игорь Худобяк
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Джордже Галамаз
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Овидиу Дананае
ПЗ
0
Михай Рэдуц
ЦП
0
Георге Флореску
ЦП
20
Николае Дикэ
ПП
17
Ионуц Мазилу
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Пятов
0
Ощипко
17
Михалик
5
Чигринский
14
Кобин
4
Тимощук
8
Алиев
9
Гусев
10
Коноплянка
7
Шевченко
15
Милевский
4-1-3-2
1
Лобонц
2
Мафтей
5
Киву
0
Тамаш
3
Рац
6
Радои
14
Роман
7
Гиоане
10
Тэнасе
0
Кристя Андрей
0
Билашко
0
Ощипко
0
Полевой
0
Полевой
0
Ощипко
9
Гусев
17
Федецкий
17
Федецкий
9
Гусев
7
Шевченко
0
Худобяк
0
Худобяк
7
Шевченко
15
Милевский
14
Ротань
14
Ротань
15
Милевский
14
Кобин
21
Олейник
21
Олейник
14
Кобин
8
Алиев
11
Селезнев
11
Селезнев
8
Алиев
0
Билашко
17
Мазилу
17
Мазилу
0
Билашко
Остались в запасе
Украина
Румыния
23
Андрей Дикань
ВР
6
Андрей Русол
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
0
Михай Рэдуц
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Джордже Галамаз
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Овидиу Дананае
ПЗ
0
Георге Флореску
ЦП
20
Николае Дикэ
ПП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
23
Андрей Дикань
ВР
6
Андрей Русол
ЦЗ
Остались в запасе
0
Михай Рэдуц
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Джордже Галамаз
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Овидиу Дананае
ПЗ
0
Георге Флореску
ЦП
20
Николае Дикэ
ПП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Украина - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Украина
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