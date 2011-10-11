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Евро-2024
Хорватия - Латвия
Хорватия - Латвия: обзор матча 11 октября 2011
Хорватия
11.10.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 12 тур
2 : 0
Завершен
Латвия
66'
Эдуардо
72'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Латвия
Замена
А. Рубин
️️️️
А. Вишняковс
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Манджукич
Замена
И. Тарасов
️️️️
Р. Ругинс
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
А. Переплоткинс
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
Пас отдал
И. Стринич
Замена
И. Перишич
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
Р. Ругинс
Желтая карточка
О. Клява
Замена
Д. Вида
️️️️
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
0
Денис Ивановс
ЦЗ
0
Павелc Михадюкc
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
0
Андрейс Переплоткинс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Александр Старков
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
Латвия
1
Павел Дорошев
ВР
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Андрей Рубин
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
0
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
3-2-3-2
1
Плетикоса
3
Шимунич
6
Ловрен
5
Чорлука
3
Стринич
11
Срна
19
Кранчар
7
Ракитич
10
Модрич
17
Манджукич
22
Эдуардо
4-1-4-1
1
Ванинс
0
Михадюкc
13
Горкшс
0
Клява
0
Ивановс
0
Цауня
0
Переплоткинс
7
Ругинс
5
Вишняковс
0
Лаздыньш
0
Руднев
19
Кранчар
14
Перишич
14
Перишич
19
Кранчар
5
Чорлука
21
Вида
21
Вида
5
Чорлука
17
Манджукич
0
Елавич
0
Елавич
17
Манджукич
5
Вишняковс
0
Рубин
0
Рубин
5
Вишняковс
7
Ругинс
16
Тарасов
16
Тарасов
7
Ругинс
0
Переплоткинс
0
Гаурачс
0
Гаурачс
0
Переплоткинс
Остались в запасе
Хорватия
Латвия
23
Даниэль Субашич
ВР
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Павел Дорошев
ВР
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
Главный тренер
Александр Старков
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
8
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Дорошев
ВР
0
Ритус Кряуклис
ЦЗ
2
Виталий Смирнов
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Александр Старков
Статистика матча Хорватия - Латвия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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