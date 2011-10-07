Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Черногория - Англия
Черногория - Англия: обзор матча 07 октября 2011
Черногория
07.10.2011, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 11 тур
2 : 2
Завершен
Англия
43'
Э. Зверотич
90+1'
А. Делибашич
9'
Э. Янг
28'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Англия
Желтая карточка
А. Делибашич
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Делибашич
+1
Желтая карточка
С. Йоветич
Замена
А. Делибашич
️️️️
В. Божович
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Уолкотт
Красная карточка
У. Руни
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Д. Бент
Замена
Д. Дамьянович
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
С. Даунинг
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
М. Йованович
Замена
М. Йованович
️️️️
М. Кашчелан
ГОЛ! 1:2!
Э. Зверотич
Пас отдал
М. Пекович
ГОЛ! 0:2!
Д. Бент
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
12
Младен Божович
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ПЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
15
Милорад Пекович
ОП
7
Симон Вукчевич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ПП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
(К)
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ПЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
9
Даррен Бент
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
5
Радослав Батак
ЦЗ
22
Марко Цеткович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Англия
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Бобби Замора
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-2-2
12
Божович
19
Божович
20
Джудович
15
Савич
17
Зверотич
7
Кашчелан
15
Пекович
7
Вукчевич
11
Бечирай
9
Вучинич
10
Йоветич
3-2-3-2
1
Харт
18
Янг
6
Терри
15
Кэхилл
16
Джонс
3
Коул
14
Уолкотт
15
Бэрри
17
Паркер
10
Руни
9
Бент
7
Кашчелан
0
Йованович
0
Йованович
7
Кашчелан
11
Бечирай
14
Дамьянович
14
Дамьянович
11
Бечирай
19
Божович
23
Делибашич
23
Делибашич
19
Божович
9
Бент
8
Лэмпард
8
Лэмпард
9
Бент
18
Янг
19
Даунинг
19
Даунинг
18
Янг
14
Уолкотт
14
Уэлбек
14
Уэлбек
14
Уолкотт
Остались в запасе
Черногория
Англия
5
Радослав Батак
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
22
Марко Цеткович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
20
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
5
Радослав Батак
ЦЗ
12
Срдьн Блажич
ВР
22
Марко Цеткович
ЦП
10
Радомир Джалович
ЦФ
Остались в запасе
24
Скотт Карсон
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
20
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Черногория - Англия
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) 08:20 (суббота, 8 октября) 15:15 (воскресенье, 9 октября)
Новости команд
Все
Черногория
Англия
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Черногория – Армения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Латвия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+