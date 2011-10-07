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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Германия
Турция - Германия: обзор матча 07 октября 2011
Турция
07.10.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 11 тур
1 : 3
Завершен
Германия
79'
Х. Балта
35'
М. Гомес
66'
Т. Мюллер
86'
Б. Швайнштайгер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Германия
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Гетце
Замена
У. Булут
️️️️
М. Аурелио
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:2!
Х. Балта
Пас отдал
Г. Генюл
Замена
Б. Хеведес
️️️️
Д. Боатенг
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Гетце
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
Г. Торе
️️️️
С. Инан
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Сервет Четин
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
22
Сабри Сариоглу
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
7
Мехмет Аурелио
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Марио Гетце
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Турция
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
20
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марко Ройс
АП
16
Какау
ЦФ
3-2-4-1
1
Демирель
3
Балта
4
Коркмаз
22
Сариоглу
2
Четин
7
Генюл
8
Инан
10
Туран
7
Аурелио
6
Алтынтоп
17
Йылмаз
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
17
Боатенг
14
Бадштубер
0
Мертезакер
6
Хедира
7
Швайнштайгер
11
Гетце
10
Подольски
13
Мюллер
23
Гомес
8
Инан
11
Торе
11
Торе
8
Инан
10
Туран
20
Казим-Ричардс
20
Казим-Ричардс
10
Туран
7
Аурелио
9
Булут
9
Булут
7
Аурелио
17
Боатенг
4
Хеведес
4
Хеведес
17
Боатенг
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
11
Гетце
11
Ройс
11
Ройс
11
Гетце
Остались в запасе
Турция
Германия
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
12
Тим Визе
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
4
Гекхан Зан
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Турция - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:25 (прямая)
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