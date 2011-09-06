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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Франция
Румыния - Франция: обзор матча 06 сентября 2011
Румыния
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 10 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Франция
Замена
Г. Букур
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Б. Николицэ
Замена
С. Насри
️️️️
Й. Кабай
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Гоян
Желтая карточка
Р. Кочиш
Замена
Б. Станку
️️️️
К. Лазэр
Желтая карточка
Я. М'Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
0
Костин Лазэр
ЦП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
17
Янн М'Вила
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
19
Богдан Станку
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
18
Алу Диарра
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
4-1-4-1
12
Тэтэрушану
3
Рац
15
Гоян
22
Сэпунару
21
Кирикеш
0
Бурчану
10
Тэнасе
0
Лазэр
11
Кочиш
16
Николицэ
0
Марика
4-1-3-1-1
1
Льорис
19
Санья
3
Эвра
17
Рами
3
Абидаль
17
М'Вила
6
Кабай
19
Мартен
7
Рибери
8
Вальбуэна
19
Бензема
0
Марика
17
Букур
17
Букур
0
Марика
0
Лазэр
19
Станку
19
Станку
0
Лазэр
6
Кабай
11
Насри
11
Насри
6
Кабай
8
Вальбуэна
20
Реми
20
Реми
8
Вальбуэна
Остались в запасе
Румыния
Франция
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
15
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
15
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Румыния - Франция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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