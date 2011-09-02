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Болгария - Англия
Болгария - Англия: обзор матча 02 сентября 2011
Болгария
02.09.2011, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 9 тур
0 : 3
Завершен
Англия
12'
Г. Кэхилл
21'
У. Руни
45+1'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Англия
Желтая карточка
Ж. Миланов
Замена
А. Джонсон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Маркиньос
️️️️
Ц. Генков
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Милнер
️️️️
Э. Янг
Замена
В. Божинов
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
Г. Сармов
Замена
Г. Сармов
️️️️
И. Бандаловски
+1
ГОЛ! 0:3!
У. Руни
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
Пас отдал
С. Даунинг
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
0
Благо
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
0
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Георги Сармов
ЦП
18
Маркиньос
ЦФ
10
Валерий Божинов
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Англия
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-1
13
Михайлов
3
Занев
16
Иванов
5
Бодуров
20
Миланов
17
Петров
9
Попов
19
Петров
0
Благо
0
Генков
3-2-3-1-1
1
Харт
6
Смоллинг
15
Кэхилл
6
Терри
18
Янг
3
Коул
19
Даунинг
15
Бэрри
17
Паркер
14
Уолкотт
10
Руни
2
Бандаловски
8
Сармов
8
Сармов
2
Бандаловски
0
Генков
18
Маркиньос
18
Маркиньос
0
Генков
9
Попов
10
Божинов
10
Божинов
9
Попов
15
Бэрри
8
Лэмпард
8
Лэмпард
15
Бэрри
18
Янг
4
Милнер
4
Милнер
18
Янг
14
Уолкотт
19
Джонсон
19
Джонсон
14
Уолкотт
Остались в запасе
Болгария
Англия
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
0
Костадин Стоянов
ЛЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Лотар Маттеус
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Болгария - Англия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
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