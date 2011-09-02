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Евро-2024
Мальта - Хорватия
Мальта - Хорватия: обзор матча 02 сентября 2011
Мальта
02.09.2011, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 9 тур
1 : 3
Завершен
Хорватия
38'
М. Мифсуд
11'
О. Вукоевич
32'
М. Бадель
68'
Д. Ловрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Хорватия
Замена
К. Мамо
️️️️
Р. Фенеч
Замена
И. Вудс
️️️️
М. Мифсуд
Замена
Эдуардо
️️️️
М. Бадель
Замена
Д. Пэйс
️️️️
Р. Бриффа
ГОЛ! 1:3!
Д. Ловрен
Пас отдал
М. Бадель
Желтая карточка
К. Файлла
Замена
Т. Дуймович
️️️️
И. Перишич
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Класнич
ГОЛ! 1:2!
М. Мифсуд
Пас отдал
Р. Бриффа
Желтая карточка
М. Манджукич
ГОЛ! 0:2!
М. Бадель
Пас отдал
Д. Срна
Желтая карточка
Р. Фенеч
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Вукоевич
Пас отдал
И. Стринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Эммануэль Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
8
Родерик Бриффа
ЦП
0
Джон Хатчинсон
ЦП
10
Эндрю Коэн
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Мальта
12
Ребен Гаучи
ВР
0
Карло Мамо
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
17
Тревор Чилия
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
0
Иван Вудс
ЦФ
0
Джэйми Пэйс
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
2-5-1-2
1
Хогг
0
Мускат
5
Агиус
10
Коэн
6
Фенеч
4
Скайберрас
7
Файлла
0
Хатчинсон
8
Бриффа
9
Мифсуд
13
Шембри
3-2-2-1-2
1
Плетикоса
3
Стринич
6
Ловрен
5
Чорлука
11
Срна
2
Врсалько
19
Бадель
8
Вукоевич
14
Перишич
17
Класнич
17
Манджукич
6
Фенеч
0
Мамо
0
Мамо
6
Фенеч
9
Мифсуд
0
Вудс
0
Вудс
9
Мифсуд
8
Бриффа
0
Пэйс
0
Пэйс
8
Бриффа
14
Перишич
16
Дуймович
16
Дуймович
14
Перишич
19
Бадель
22
Эдуардо
22
Эдуардо
19
Бадель
17
Класнич
16
Калинич
16
Калинич
17
Класнич
Остались в запасе
Мальта
Хорватия
17
Тревор Чилия
ЦП
12
Ребен Гаучи
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Джон Баттигиг
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
17
Тревор Чилия
ЦП
12
Ребен Гаучи
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Джон Баттигиг
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Мальта - Хорватия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
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