Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Австрия
Германия - Австрия: обзор матча 02 сентября 2011
Германия
02.09.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 9 тур
6 : 2
Завершен
Австрия
7'
М. Клозе
21'
М. Озил
25'
Л. Подольски
48'
М. Озил
82'
А. Шюррле
88'
М. Гетце
40'
М. Арнаутович
50'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Австрия
ГОЛ! 6:2!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 5:2!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Д. Ройер
ГОЛ! 4:2!
М. Харник
Пас отдал
Д. Алаба
ГОЛ! 4:1!
М. Озил
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Б. Хеведес
ГОЛ! 3:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Ф. Кляйн
ГОЛ! 3:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Х. Бадштубер
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
М. Клозе
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Лукас Подольски
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
3
Франц Шимер
ПЗ
0
Даниэль Ройер
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Экрем Даг
ЦП
8
Давид Алаба
ЦП
17
Флориан Кляйн
ПП
11
Мартин Харник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Германия
12
Тим Визе
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
11
Марио Гетце
АП
16
Какау
ЦФ
Австрия
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
0
Мануэль Вебер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Нойер
0
Лам
5
Хуммельс
14
Бадштубер
4
Хеведес
7
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
10
Подольски
3-1-4-2
0
Гратцей
3
Шимер
4
Погатец
5
Фукс
14
Баумгартлингер
17
Кляйн
18
Даг
8
Алаба
0
Ройер
7
Арнаутович
11
Харник
4
Хеведес
17
Боатенг
17
Боатенг
4
Хеведес
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
8
Кроос
11
Гетце
11
Гетце
8
Кроос
0
Ройер
9
Хоффер
9
Хоффер
0
Ройер
Остались в запасе
Германия
Австрия
12
Тим Визе
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
16
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
0
Мануэль Вебер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Константини
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
16
Какау
ЦФ
Остались в запасе
0
Паскаль Грюнвальд
ВР
0
Томас Шраммель
ЦЗ
0
Мануэль Вебер
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Дитмар Константини
Статистика матча Германия - Австрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Германия
Австрия
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
10:14
«Не думал, что они знают, кто я»: Клопп удивился новым поклонницам
Вчера, 23:33
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций: шансы Сербии и Германии на победу в матче 5 тура
10:14
«Не думал, что они знают, кто я»: Клопп удивился новым поклонницам
Вчера, 23:33
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
Вчера, 10:06
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Косово – Австрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Ирландия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+