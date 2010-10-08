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Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Дания
Португалия - Дания: обзор матча 08 октября 2010
Португалия
08.10.2010, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Дания
29'
Нани
30'
Нани
85'
К. Роналду
79'
Р. Карвалью (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Дания
Замена
С. Варела
️️️️
Нани
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Карвалью
Замена
Тиагу
️️️️
К. Мартинш
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
В. Квист
Замена
Э. Поштига
️️️️
У. Алмейда
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Йенсен
Замена
А. Линдегаард
️️️️
Т. Соренсен
ГОЛ! 2:0!
Нани
ГОЛ! 1:0!
Нани
2'
Желтая карточка
М. Сильбербауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
20
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
14
Мартин Вингаард
ЛП
7
Вилльям Квист
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
19
Тиагу
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Дания
16
Андерс Линдегаард
ВР
0
Леон Йессен
ЛЗ
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Петер Левенкрандс
ЦФ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
4-3-1-2
22
Эдуарду
0
Коэнтрау
0
Перейра
6
Карвалью
3
Пепе
0
Мейрелеш
20
Мартинш
8
Моутинью
17
Нани
7
Роналду
9
Алмейда
3-5-2
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Кьер
13
Кролдруп
10
Роммедаль
15
Сильбербауэр
20
Йенсен
2
Поульсен
14
Вингаард
17
Педерсен
7
Квист
20
Мартинш
19
Тиагу
19
Тиагу
20
Мартинш
9
Алмейда
23
Поштига
23
Поштига
9
Алмейда
17
Нани
18
Варела
18
Варела
17
Нани
1
Соренсен
16
Линдегаард
16
Линдегаард
1
Соренсен
20
Йенсен
10
Эриксен
10
Эриксен
20
Йенсен
7
Квист
0
Левенкрандс
0
Левенкрандс
7
Квист
Остались в запасе
Португалия
Дания
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
Главный тренер
Паулу Бенту
0
Леон Йессен
ЛЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
10
Данни
ЛП
Остались в запасе
0
Леон Йессен
ЛЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
0
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Португалия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Паркен
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