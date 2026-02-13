Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Локомотива: обзор матча 13 февраля 2026

Славен Белупо
13.02.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Локомотива
45' L. Crepulja (П) 90' Л. Жута
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Локомотива
Конец матча
Замена
K. Išasegi ️️️️ J. Mitrović
90' +3
ГОЛ! 2:0! Л. Жута
90'
90'
+3'
Замена
I. Lepinjica ️️️️ M. Dabro
81'
81'
Замена
Д. Антолич ️️️️ Д. Каменович
Замена
Л. Жута ️️️️ G. Šivalec
61'
Травма
G. Šivalec
60'
46'
Замена
M. Boune ️️️️ F. Posavac
46'
Замена
M. Subotić ️️️️ I. Katić
Второй тайм
ГОЛ с пенальти! 1:0! L. Crepulja
45'
45'
+4'
41'
Желтая карточка
Д. Колингер
17'
Замена
Д. Каменович ️️️️ C. Mbacke Diop
16'
Травма
C. Mbacke Diop
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
45
Erik Riđan
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
2-2-5
31
Хаджикич
18
6
3
21
17
4
15
11
26
4-4-3
6
5
19
20
Колингер
17
Паяч
24
6
11
15
30
12
26
35
Жута
35
Жута
26
2
2
11
33
33
11
7
23
23
7
6
33
Каменович
33
Каменович
6
19
13
13
19
24
10
10
24
Каменович
8
Антолич
8
Антолич
Каменович
Остались в запасе
Славен Белупо
Локомотива
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
45
Erik Riđan
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
45
Erik Riđan
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Славен Белупо - Локомотива
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
17
Офсайды
5
0
Количество передач
353
443
Сейвы
0
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.31
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
913
Новости команд
Все
Славен Белупо
Локомотива
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+