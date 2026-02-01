Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Риека: обзор матча 01 февраля 2026

Осиек
01.02.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Риека
27' S. Akere
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Риека
Конец матча
Желтая карточка
O. Petrusenko
90'
90'
+5'
Замена
O. Petrusenko ️️️️ T. Teklić
83'
Замена
D. M. Mejia Moscoso ️️️️ S. Mikolcic
83'
Замена
Й. Мерсинай ️️️️ S. Akere
77'
77'
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ А. Орек
77'
Замена
Д. Аду-Аджей ️️️️ A. Matej Jurić
Желтая карточка
L. Jelenić
70'
Замена
D. Bukvic ️️️️ N. Omerović
65'
Замена
Д. Чолина ️️️️ Б. Баришич
65'
65'
Замена
Т. Фрук ️️️️ А. Гояк
65'
Замена
М. Ндокит ️️️️ N. Bodetić
46'
Замена
️️️️ D. Thaqi
Второй тайм
45' +1
Желтая карточка
С. Радельич
45'
+2'
Желтая карточка
E. Hasić
32'
ГОЛ! 1:0! S. Akere
27'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
3
Борна Баришич
(К) ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
57
Samuel Akere
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Осиек
12
Matej Grahovac
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
АП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-4-1
1
3
Баришич
33
26
29
Карачич
21
Бубанья
57
8
11
99
34
3-2-1-2-2
13
Зломислич
55
91
6
Радельич
22
Орек
28
26
Дантас
14
Гояк
19
Виньято
25
77
3
Баришич
38
Чолина
38
Чолина
3
Баришич
57
5
Мерсинай
5
Мерсинай
57
8
6
6
8
11
39
39
11
99
16
16
99
22
Орек
23
Ласицкас
23
Ласицкас
22
Орек
14
Гояк
10
Фрук
10
Фрук
14
Гояк
91
20
Ндокит
20
Ндокит
91
77
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
77
Остались в запасе
Осиек
Риека
12
Matej Grahovac
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
12
Matej Grahovac
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
36
Jakov Dedic
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Осиек - Риека
4
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
16
Офсайды
3
1
Количество передач
238
501
Сейвы
2
2
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.68
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
3262
Новости команд
Все
Осиек
Риека
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+