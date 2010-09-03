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Лихтенштейн - Испания
Лихтенштейн - Испания: обзор матча 03 сентября 2010
Лихтенштейн
03.09.2010, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 1 тур
0 : 4
Завершен
Испания
18'
Ф. Торрес
26'
Д. Вилья
54'
Ф. Торрес
62'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Испания
Замена
Р. Бюхель
️️️️
С. Визер
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 0:4!
Д. Сильва
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
Замена
Ф. Фогт
️️️️
И. Эри
Замена
М. Рехштайнер
️️️️
Л. Эберле
Желтая карточка
Д. Хаслер
ГОЛ! 0:2!
Д. Вилья
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
0
Лукас Эберле
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Давид Хаслер
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
4
Фабио Д'Элиа
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-4-3
0
Йеле
0
Эри
6
Штокласа
3
Штоклаза
0
Эберле
10
Визер
11
Бургмайер
23
Польверино
7
Эрне
10
Фрик
7
Хаслер
4-1-3-2
1
Касильяс
3
Пике
15
Рамос
4
Марчена
11
Капдевила
5
Бускетс
14
Алонсо
8
Хави
6
Иньеста
9
Торрес
7
Вилья
0
Эри
15
Фогт
15
Фогт
0
Эри
0
Эберле
16
Рехштайнер
16
Рехштайнер
0
Эберле
10
Визер
8
Бюхель
8
Бюхель
10
Визер
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
9
Торрес
21
Сильва
21
Сильва
9
Торрес
6
Иньеста
11
Педро
11
Педро
6
Иньеста
Остались в запасе
Лихтенштейн
Испания
4
Фабио Д'Элиа
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
23
Пепе Рейна
ВР
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
4
Фабио Д'Элиа
ЦП
12
Ченгиз Бичер
ВР
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Лихтенштейн - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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